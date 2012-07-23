Узєлков лікується від отруєння після бою з Мохамедом Белкасемом (оновлено)

У Вінницю повернувся боксер В‘ячелав Узєлков, який 21 липня завоював вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у напівважкій вазі. Бій проходив у Одесі. Перед боєм В‘ячеслав невдало пообідав у одному одеському ресторані і отруївся. Після перемоги через незадовільний стан здоров‘я він усю ніч не спав. З ранку повернувся у Вінницю і зараз продовжує лікування. Про це УНІАНу повідомила дружина боксера Марина.

У Одесі В'ячеслав Узелков бився зі швейцарцем Мохамедом Белкасемом. Спортсмени показували чудовий бій протягом усіх 12 раундів, і незважаючи на те, що в середині матчу В'ячеслав побував в нокдауні, українець зміг вирвати перемогу за очками.

- Перемога далася важко, - сказав на післяматчевій прес-конференції В'ячеслав, - в день бою я пообідав в одному одеському ресторані і сильно отруївся.

- Крім того, швейцарський суперник був «темною конячкою», про нього абсолютно нічого не було відомо, - додає тренер боксера Віталій Вдовкін. - В період підготовки вдалося знайти тільки відео кік-боксерських поєдинків Белкасема, які абсолютно не показові для боксерів.

Алжирець зі швейцарським паспортом Мохамеда Белкасемі живе у Німеччині. Гість із Фрайбурга причину своєї поразки бачить в нестачі часу, відведеного на підготовку до бою. Уже зараз швейцарець сподівається на матч-реванш, а його тренер вважає за краще, щоб бій не судили українці.

Після бою УНІАН зателефонувало дружині В‘ячеслава Марині. Вона дивилася матч по телевізору разом з 3-річним сином Робертом.

- Я з дня на день маю народити, тому на великі відстані вже не від’їжджаю – сказала УНІАНу Марина Узєлкова. – Ми були впевнені, що наш папа переможе. І після бою Роберт довго не міг заснути, бігав по квартирі, кричав, що папа скоро приїде і привезе подарунок.