Власниця мопеда пішла на таран і загинула

20 липня близько 13 години в с.Куна Гайсинського району мопед «Хонда-Діо» під керуванням 40-річної місцевої жительки зіткнувся з автомобілем «ГАЗ», за кермом якого перебував 38-річний житель Оратівського району.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці пригоди.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група міліції. Міліція встановлює причини ДТП.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 286 КК України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Даний злочин карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває слідство.