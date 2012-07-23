Відкритий турнір до Дня шахів виграв козятинець

Незважаючи на сезон відпусток, відкритий обласний турнір до Дня шахів, який пройшов 18–22 липня у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, зібрав сильний склад учасників. Серед півсотні гравців був міжнародний майстер, майстер ФІДЕ і півтора десятка кандидатів у майстрів спорту. Серед учасників виявились не лише спортсмени міста над Бугом і кількох районів Вінницької області, а й гості з Житомирщини, Москви і навіть молода вінницька шахістка, яка навчається в Ізраїлі.

На старті лідерство захопив 12-річний кандидат у майстри спорту Владислав Лукіянчук, призер юнацького чемпіонату України. У 6-и турах він показав стовідсотковий результат. Але на фініші юнак зазнав двох поразок, і його випередив досвідчений кандидат у майстри спорту (це звання він виконав ще у далеких 70-х роках) з Козятина Олексій Рубан, який набрав 7,5 очки з 9 можливих. На пів-очка менше – в активі вінничан Влада Лукіянчука і 36-річного Михайла Шафіра.

Завдяки додатковому турнірному коефіцієнту срібну медаль отримав молодший за віком.

Завдяки підтримці спонсорів (обласному осередку однієї з політичних партій) було встановлено 10 основних непоганих призів і низку додаткових. Нагороду за кращий результат серед ветеранів отримав Дмитро Фіногєєв (Літин), серед юнаків до 14 років – Віталій Липчанський, серед дітей до 11 років – призер низки всеукраїнських юнацьких змагань Женя Шафір, серед дівчат – чемпіонка області Айлін Гезгін.