Начальниця районної архітектури «погоріла» на адмінбудівлі

У Вінницькій області викрито начальника однієї з районних інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, яка завищила обсяг виконаних робіт.

Про це повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника однієї з районної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Вона в 2006 році підписала фіктивний технічний звіт із завищеним обсягом фактично виконаних робіт із введення в експлуатацію переобладнаного адміністративного приміщення в двоквартирний житловий будинок.

У результаті протиправних дій державі було завдано збитків на загальну суму понад 370 тисяч гривень.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.