Молдаванин віз до Москви 5 кг контрабандного золота

Водій автобуса, що слідував з Кишинева до Москви через міжнародний пункт пропуску "Могильов-Подільський - Отач" (Вінницька обл.) намагався незаконно провезти 4,8 кг ювелірних виробів.

Як повідомив відділі зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, в понеділок вранці, під час перевірки автобуса в сумці 42-річного водія, громадянина Молдови, було виявлено 20 пакетів з різними ювелірними виробами із золота, серед яких були ланцюжки, кулони, персні, сережки.

Прикордонники конфіскували в цілому більше 2050 одиниць виробів із золота, а водія затримали для з'ясування обставин та складання відповідних процесуальних документів. Вартість вилученого товару встановлюється експертизою.

Як повідомили у ВЗГ Державної прикордонної служби України, даний громадянин Молдови трохи більше місяця тому вже намагався перевезти 29 анаболічних препаратів, в цілому 5300 ампул, 52,5 тис. таблеток, 470 флаконів і 117 трикотажних курток, які також були вилучені.