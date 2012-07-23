11-річна дитина отруїлася алкоголем

22 липня о 20:17 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №28 смт Томашпіль надійшло повідомлення від чергової приймального відділення центральної районної лікарні смт Томашпіль про те, що з діагнозом – гостре отруєння алкоголем, о 18:00 в лікарняний заклад був доставлений житель смт Томашпіль, 2001 року народження, школяр.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

Встановлено, що хлопчик отримав отруєння, випадково випивши близько 50 грам горілки, перебуваючи з батьками на весіллі. Дитина знаходяться в реанімаційному відділенні ЦРЛ смт Томашпіль, стан здоров’я задовільний.