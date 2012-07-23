Жмеринські чиновники від освіти «напорушували» на 7 мільйонів



Порушення на суму 9,5 млн. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час планової ревізії виконання бюджету м. Жмеринка за період з січня 2009 р. по лютий 2012 р.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Ревізію було проведено спільно із Головним фінансовим управлінням Вінницької облдержадміністрації, Головним управлінням Державної казначейської служби та Державною податковою службою.

Порушень на 7,2 млн. грн. допустило управління освіти, на суму понад 2 млн. грн. – фінансове управління Жмеринської міської ради. Зокрема, з порушенням вимог чинного законодавства здійснювалося фінансування загальноосвітньої школи-інтернат м. Жмеринки.

Крім того, в управлінні освіти та виконавчому комітеті Жмеринської міської ради виявлені порушення під час нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму більш як 113 тис. грн.

Суттєві проблеми існують з дотриманням законодавства при складанні й виконанні міського бюджету. Так, станом на 01.02.2012 із 268 договорів оренди земельних ділянок, які міська рада уклала із фізичними та юридичними особами, 140 не пройшли державної реєстрації у відділі земельних ресурсів. Через несвоєчасну сплату оренди за користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення, міський бюджет недоотримав понад 372 тис. грн.

Не сприяло наповненню бюджету Жмеринки надання Державному територіально-галузевому об’єднанню «Південно-Західна залізниця» пільги зі сплати земельного податку. Зазначене позбавило можливості додатково залучити протягом жовтня – грудня 2011 року понад 149 тис. грн.

Окрім того, протягом 2009 – 2010 рр. із чотирнадцяти видів місцевих податків і зборів, передбачених законодавством, рішеннями міської ради впроваджені та справлялися лише дев’ять; впродовж 2011 року – чотири із п’яти.

За недотримання вимог чинного законодавства стосовно посадових осіб установ, у яких проводилися ревізії, складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення. Про результати контрольних заходів поінформовано правоохоронні органи.

Ще до завершення ревізій забезпечено відшкодування та усунення виявлених порушень на суму 7,3 млн. грн.