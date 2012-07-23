"Бронзу" у вінницьких хокеїстів відібрали росіяни

З 15 по 21 липня в італійському місті Чернушко (поблизу Мілана) відбувся молодіжний чемпіонат Європи з хокею на траві (серед молоді до 21 року).

Грали 8 команд групи «Трофі», другої в за значенням в європейській ієрархії. Вони були розбиті на дві підгрупи. Основу збірної України складали вінницькі хокеїсти, вихованці обласної СДЮШОР «Олімпія», якою керує Федір Новік.

У стартовому матчі підопічні Миколи Касячука і Павла Мазура програли Росії – 2:4. Наступний матч зі Швейцарією завершився з нічийним рахунком – 3:3. У останній грі підгрупи лише перемога над чехами давала можливість збірній України вийти до півфіналу. І вони її досягли, забивши вирішальний наприкінці зустрічі – 2:1.

На жаль, у півфіналі наша команда розгромно поступилася майбутнім переможцям – австрійцям – 0:6. У втішній грі за бронзові нагороди на заваді нам знову стали росіяни – 1:6.

А у фіналі Австрія здолала Польщу з рахунком 4:2.