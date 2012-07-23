Регіонали назвали претендентів на «мажоритарку» та «списочників»
Вінницькі кандидатури розгляне з’їзд
XIX конференція Вінницької обласної організації Партії регіонів, що відбулась 21 липня, ухвалила кандидатури своїх висуванців на «мажоритарку» та до партійного списку.
Про це УНІАН-Вінниччина повідомили у прес-службі Вінницької облорганізації ПР.
Делегати конференції прийняли рішення запропонувати партійному З’їзду кандидатів на участь у парламентських виборах, остаточне рішення щодо затвердження яких буде прийнято З’їздом 30 липня.
Запропоновані кандидати по одномандатних мажоритарних виборчих округах:
1. Наталя Добринська – олімпійська чемпіонка (Пекін 2008 рік), депутат Вінницької обласної ради;
2. Дмитро Костирко – директор представництва Міжнародного Благодійного Фонду Н. Потопаєвої у Вінницькій області;
3. Олексій Кривопішин – начальник Південно-Західної залізниці, депутат Вінницької обласної ради;
4. Григорій Калетнік – ректор Вінницького національного аграрного університету, Народний депутат України;
5. Олександр Капітан – голова Вінницької обласної молодіжної громадської Молодіжної «Молоді регіони»;
6. Володимир Стойлов – заступник голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації;
7. Юрій Гнатюк – директор агрофірми ТОВ «Лайф Інвест», депутат Вінницької обласної ради;
8. Андрій Кавунець – Начальник ідеологічного відділу Вінницької обласної організації Партії регіонів, член виконавчого комітету Вінницької обласної організації Партії регіонів.;
9. Іван Мовчан – Перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, заступник голови Вінницької обласної організації Партії регіонів, депутат Вінницької обласної ради;
По багатомандатному виборчому округу:
1. Микола Джига – голова Вінницької обласної державної адміністрації, голова Вінницької обласної організації Партії регіонів, депутат Вінницької обласної ради ;
2. Роман Аксельрод - заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації, член виконавчого комітету Вінницької обласної організації Партії регіонів, депутат Вінницької обласної ради;
3. Станіслав Гринчук – заступник голови Жмеринської районної ради, перший заступник голови Жмеринської районної організації Партії регіонів;
4. Василь Ковальчук – перший заступник голови Вінницької районної ради, заступник голови Вінницької районної організації Партії регіонів;
5. Анатолій Стратієвський – голова Крижопільської районної ради, голова Крижопільської районної організації Партії регіонів.
Одним з головних питань конференції було обговорення концепції передвиборчої програми Партії регіонів.
Також делегати конференції обрали нових членів керівних органів і визначили 18 делегатів XIV З’їзду Партії регіонів, який відбудеться 30 липня 2012 року в м. Київ.