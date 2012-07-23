Ураган перекинув на людину підводу з сіном

21 липня о 18:50 від чергового в ОКЦ ТУМНС в Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в Турбівську лікарню потрапив житель села Кобильня, 1974 року народження, з діагнозом «перелом хребта в грудному відділенні».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік вантажив зі своїм батьком на полі тюки сіна на підводу Під час сильного пориву вітру тюки перевернуло разом із транспортним засобом, внаслідок чого чоловіка привалило вантажем.

Потерпілий направлений в обласну лікарню ім. Ющенка, наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні.