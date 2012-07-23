83 громади області отримають 2,2 мільйони

Завершився 9-й конкурс проектів розвитку територіальних громад Вінницької області 2012 року.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної ради, у підсумку Конкурсна рада із 198 проектів, що надійшли на конкурс, обрала 83 проекти, які будуть співфінансовані з обласного бюджету.

Загальний фонд цих коштів становить 2,2 млн. грн. Один мільйон двісті тисяч гривень було закладено на початку року, ще один мільйон гривень було виділено додатково рішенням сесії облради, у зв’язку із перевиконанням дохідної частини бюджету за півріччя.

20 липня заступник голови Конкурсної ради, перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський зустрівся із сільськими головами та керівниками проектів-переможців, аби підбити підсумки конкурсу. Він подякував присутнім за активну участь у конкурсі, відзначивши, що цього року на 40 проектів було подано більше – 198, проти 158 у 2011р.

Найбільш активними районами виявилися Погребищенський – 22 проекти, Томашпільський – 20, Калинівський – 19, Жмеринський – 13, Хмільницький – 11, Липовецький, Барський – 10 проектів.

Тематично проекти розподілилися таким чином: модернізація житлово-комунального господарства – 67 проектів, соціальне забезпечення – 63, енергозбереження – 27, планування та благоустрій – 11, інженерна інфраструктура – 7, «зелений» туризм – 6, надання послуг – 6, транспорт – 5, охорона порядку – 4, освіта – 1, інформаційне забезпечення – 1.

Ігор Кревський наголосив, що написання проектів розвитку є невід’ємною частиною реалізації стратегій розвитку територіальних громад, які зараз формуються у регіоні.

Також перший заступник голови відзначив пожвавлення громад щодо участі у міжнародних та республіканських конкурсах.

Так, через участь місцевих рад у Всеукраїнському конкурсі проектів розвитку територіальних громад протягом останніх років на реалізацію проектів-переможців в область з державного бюджету надійшло близько 5 млн. грн. А проекти ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» за підтримки Європейського союзу та швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO охопили 51 територіальну громаду в 17 районах області. Загальна вартість мікропроектів становила майже 7 млн. грн.

