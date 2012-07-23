На Вінниччині 74 людей покусали скажені тварини

Останнім часом на Вінниччині різко збільшилась кількість захворювання на сказ. Про це УНІАНу повідомила Валентина Зайцева, головний санітарний лікар Вінницької області.

- З початку року до лікарів звернулось 594 покусаних вінничан, - каже Валентина Григорівна. – Кусали лиси, вовки, дикі собаки. З них 74 людини виявились покусаними скаженими тваринами. Потерпілі отримали антирабічне щеплення, тому вдалося уникнути летальних випадків.

Головний санітарний лікар радить самостійно не розбирати туші тварин, які підозрюються на сказ.

- Адже через будь-який поріз на вашій руці збудник сказу може потрапити до організму і викликати захворювання на сказ, - сказала Зайцева. – А сказ у людини викликає смерть у 100%. Якось я була свідком як помирала 18-річна матір немовляти. Її покусала скажена собака і молода жінка через те, що мала годувати груддю немовля, вчасно не пройшла антирабічне щеплення. Помирала у страшних муках і ніхто не міг допомогти.

Днями Вінниччина отримала 900 доз антирабічного щеплення. Щеплення для потерпілих громадян безкоштовне. Інкубаційний період на сказ триває один рік. Весь це час покусані громадяни знаходяться на наглядом лікарів.

Нагадаємо, що зараз у селах Шолудьки, Мала Бушинка, Муховці та Велика Бушинка Немирівського району Державна ветеринарна санітарна служба України проводить вакцинацію всіх собак та котів. Там зафіксовано випадок сказу домашньої кицьки. П’яти кілометрова зона визнана небезпечною. Домашню кицьку хвору на сказ вбив місцевий житель.

