Рокери влаштують у Жмеринці «Лису Гору»

Рок фестиваль "Лиса Гора" прозвучить на всю Україну 28-29 липня 2012 року у Жмеринці, Вінницька область.

Для гостей фестивалю щорічно на одній сцені виступають молоді команди різних стилів і напрямків рок-музики, а також проводиться багато цікавих конкурсів і розважальних шоу.

Це незабутнє дійство принесе масу вражень як професійним музикантам, так і любителям і гостям, які відвідають фест.

Не проспіть справжня подія в світі музики.

Фестиваль пройде на території колишнього цегельного заводу (м-р Калинка) під відкритим небом.

Вхід вільний.