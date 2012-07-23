Рокери влаштують у Жмеринці «Лису Гору»
14:00, 23 липня 2012Вінниця
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Чи то фестиваль, чи то шабаш
Рок фестиваль "Лиса Гора" прозвучить на всю Україну 28-29 липня 2012 року у Жмеринці, Вінницька область.
Для гостей фестивалю щорічно на одній сцені виступають молоді команди різних стилів і напрямків рок-музики, а також проводиться багато цікавих конкурсів і розважальних шоу.
Це незабутнє дійство принесе масу вражень як професійним музикантам, так і любителям і гостям, які відвідають фест.
Не проспіть справжня подія в світі музики.
Фестиваль пройде на території колишнього цегельного заводу (м-р Калинка) під відкритим небом.
Вхід вільний.
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