«Земляки» хочуть, щоб Заболотний балотувався від Бершаді
16:22, 23 липня 2012Вінниця
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Божився віддавати все, до копійки
20 липня у Бершаді відбулися відкриті збори Бершадського осередку Вінницької обласної громадської організації «Земляки».
На віче земляки Григорія Заболотного звернулися до нього з проханням балотуватися до Верховної Ради України від громади Бершадського району, - повідомляє Вінниця. Інфо.
Григорій Заболотний подякував землякам за щирі слова, та сказав що балотуватиметься від своєї рідної землі.
- Я намагатимуся жити по совісті та правді, для людей та для своєї території. Я не заплямую своє прізвище, яке так довго заробляв. Якщо я матиму гривню, то собі залишу три копійки, все інше віддам людям, - резюмував Г. Заболотний.
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