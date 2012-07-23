«Земляки» хочуть, щоб Заболотний балотувався від Бершаді

20 липня у Бершаді відбулися відкриті збори Бершадського осередку Вінницької обласної громадської організації «Земляки».

На віче земляки Григорія Заболотного звернулися до нього з проханням балотуватися до Верховної Ради України від громади Бершадського району, - повідомляє Вінниця. Інфо.

Григорій Заболотний подякував землякам за щирі слова, та сказав що балотуватиметься від своєї рідної землі.

- Я намагатимуся жити по совісті та правді, для людей та для своєї території. Я не заплямую своє прізвище, яке так довго заробляв. Якщо я матиму гривню, то собі залишу три копійки, все інше віддам людям, - резюмував Г. Заболотний.