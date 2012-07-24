Валентина Зайцева не знає подальшої долі СЕС

Триває скорочення штату працівників Вінницької обласної санепідстанції. Раніше тут працювало 1940 осіб, з яких 60% - це була лабораторна служба, оперативників 340 чоловік.

- Тепер в області працюватиме лише 85 держслужбовців і 70 з них матимуть право вести інспекторський нагляд, - сказала на прес-конференції Державний санітраний лікар Вінницької області Валентина Зайцева. - В структуру системи Держсанепідслужби області входили дві міські санепідстанції, що базувались у Вінниці та Ладижині, одна міська дезінфекційна станція та 27 районних санепідстанцій. Нині ж створено головне управління, якому підпорядкований міський відділ та ще 14 міжрайвідділів. Тобто, у районах пройшло укрупнення і районні СЕС об‘єднали.

Зайцева поконана, що скорочення штату не піде на користь.

- Наприклад, за нинішнім законодавством, яке передбачає перевірку об’єкта раз на три роки з десятиденним попередженням, минулого року працівники облСЕС вилучили майже 23 тонни простроченої продукції, - продовжує Валентина Григорівна. - Якщо за таких лояльних умов виявлена значна кількість неякісної продукції, то із зменшенням кількості працівників санстанції ситуація може лише погіршитись. Я не знаю, навіщо робиться це скорочення. І так само і не знаю подальшу долю нашої СЕС.