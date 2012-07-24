Крадені корова та ягня перевернулись у "копійці"

До Шаргородського районного відділу міліції надійшла заява від 40-річної жительки с. Теклівка про те, що вночі з її обійстя викрали корову та ягня.

- Вже за годину працівники міліції виявили вкрадених домашніх тварин – в 20 кілометрах від села знайшли залишений злодієм автомобіль «ВАЗ 20101 , в салоні якого знаходилася викрадена корова та ягня, - повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницкій області.

Міліціонери визволили ув’язнених в замалій для них автівці тварин та повернули власниці. Тим часом знайшли і злодія. Він в цей час писав заяву в міліцію в сусідньому Жмеринському районі про те, що в нього викрали автомобіль. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності.

- Зловмисник вночі викрав худобу в сусідньому районі та затяг її до власного авта, з якого повиймав сидіння, - каже виконуючий обов‘язки начальника Шаргородського райвідділу Василь Пендюра. - Злодій сподівався завезти викрадене до Жмеринського району, де проживав, та продати. Щоб не бути поміченим віз свою здобич польовими шляхами, втім, кілометрів за 20 зрозумів , що їхав у протилежному напрямку. При спробі розвернути машину, машина зіскочила у кювет і далі водій уже не міг зрушити її з місця.

Покинувши автівку та викрадених тварин напризволяще, чоловік подався додому попутками писати заяву про автовикрадення. Втім, під тиском доказів швидко зізнався у скоєному.

За фактом крадіжки, скоєної з проникненням в приміщення порушено кримінальну справу. Чоловіку, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за угон автомобіля, загрожує до шести років ув’язнення.