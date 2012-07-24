Обласним спортом відтепер керує Сергій Дідик

На апаратній нараді голова обласної державної адміністрації Микола Джига представив нового начальника управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Дідика Сергія Михайловича.

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

За словами голови облдержадміністрації, фізкультура та спорт стає з кожним роком популярнішими серед вінничан.

«Сьогодні приємно спостерігати, що молодь більше приділяє уваги здоровому способу життя, займається на спортивних майданчиках, відвідує льодові катки і поступово наша область стає центром здоров’я» - зазначив голова облдержадмініністрації.

Основним завданням управління з питань фізичної культури та спорту є пропаганда здорового способу життя, популяризація різних видів спорту та донесення до кожного інформації про те, що заняття фізкультурою має міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя.

Біографічна довідка: Дідик Сергій Михайлович народився 22 березня 1961 року в с. Балин (Літинського району).

Освіта вища, закінчив Київський державний інститут фізичної культури, тренер-викладач з важкої атлетики.

2002-2006 р. – тренер – викладач з пауерліфтингу Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос».

З 2006 року по даний час працює директором Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5, тренер – викладач Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5 (за сумісництвом).

