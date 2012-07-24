У найбагатшої людини Хмільницького району трактористу переїхали голову

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 22 липня з 39-річним механізатором АП НВП «ВІЗИТ» .

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією загиблий разом з іншим механізатором на тракторі «ДЖОН — ДІР 800» орали землю на полі біля села Сербанівки Хмільникського району.

Близько 4.30 год. потерпілий пішов у лісосмугу, а його напарник розвертав трактор з плугом в загінку під посадкою. Зі слів механізатора, що був за кермом, він не бачив свого колеги, а коли розвертав трактор для заїзду в загін — побачив, що той лежить на борозні.

Трактор переїхав механізатору голову.