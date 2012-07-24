Водій віз через кордон золота на 1 млн 600 тис гривень

Працівники вінницького УБОЗу спільно з прикордонниками та митниками Могилів-Подільського зупинили для перевірки рейсовий автобус «Кишинів-Москва», за кермом якої перебував 42-річний житель Молдови. Про це йдеться на сайті СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- В салоні автобусу правоохоронці виявили господарську сумку , в якій знаходився не задекларований товар, а саме, золоті вироби загальною вагою 4 кг 800 грам, - говорить заступник начальника УБОЗ УМВС Володимир Оголенко. - За попередніми оцінками, ювелірні прикраси, які водій намагався провезти контрабандним шляхом, оцінюються на суму 1 млн 600 тис грн.

Вилучене золото направлене на дослідження в НДЕКЦ при УМВС. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил по ст. 472 Митного Кодексу України . Проводиться перевірка.