Сільрада роздала зацікавленим особам 60 га бузького берега

Втрутилась прокуратура

Прокурором Гайсинського району опротестовано 3 рішення Гранівської сільської ради. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Як встановила прокуратура, керівники місцевого самоврядування ухвалили з рішення про передачу окремим особам в оренду земель водного фонду загальною площею 57,2 га за межами населеного пункту, що є порушенням п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України.

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