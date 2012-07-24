Сільрада роздала зацікавленим особам 60 га бузького берега

10:43, 24 липня 2012
Вінниця
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Втрутилась прокуратура

Прокурором Гайсинського району опротестовано 3 рішення Гранівської сільської ради.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. 

Як встановила прокуратура, керівники місцевого самоврядування ухвалили з рішення про передачу окремим особам в оренду земель водного фонду загальною площею 57,2 га за межами населеного пункту, що є порушенням п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України.

 

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