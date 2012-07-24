Вінницька молодь протестує проти необгрунтованих рейтингів міста
11:00, 24 липня 2012Вінниця
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Сьогодні, у вівторок, 24 липня о 14:30 у сквері Козицького (біля Вежі) відбудеться символічний захід «Скажи я люблю Вінницю одним лайком» (вінницька молодь протестує проти необґрунтованих рейтингів міста).
Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.
Організатор акції – Молодіжна рада Вінниці.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном 50-82-13.
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