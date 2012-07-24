Вінницька молодь протестує проти необгрунтованих рейтингів міста

Сьогодні, у вівторок, 24 липня о 14:30 у сквері Козицького (біля Вежі) відбудеться символічний захід «Скажи я люблю Вінницю одним лайком» (вінницька молодь протестує проти необґрунтованих рейтингів міста).

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Організатор акції – Молодіжна рада Вінниці.

Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном 50-82-13.

