Судитися з Януковичем хоче вже близько 2500 вінничан

За тиждень проведення акції «Україна проти Януковича» до судового позову проти Президента приєдналися близько тисячі мешканців Вінниці, а всього по області - 2500.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомила керівник Вінницької облорганізації Об’єднаної опозиції «Батьківщтна» Людмила Щербаківська.

Всього ж в Україні свої підписи під документом поставили понад 42 тисячі осіб, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Фронт Змін”.

На вчорашній ранок 42380 осіб заповнили заяви про приєднання до судового позову.

Крім цього, підписами під листівками «Україна проти Януковича» акцію підтримали 80600 людей.

У прес-службі нагадали, що про розгортання акції «Україна проти Януковича» Об’єднана опозиція «Батьківщина» оголосила 16 липня. Вона звертається до Вищого адміністративного суду України з позовом проти Президента В.Януковича. Позивачем від імені Об’єднаної опозиції є Арсеній Яценюк. Кожен може приєднатися до цього позову як третя особа.

Для збору підписів на вулицях міст у всіх регіонах України встановлено інформаційні намети Об’єднаної опозиції «Батьківщина».