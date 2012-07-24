Селяни з Високого пішли з вилами на Київ

Конфлікт між селянами та цукровим заводом дійшов до столиці. Обурені несплатою грошей люди прийшли шукати справедливості у керівництва держави, йдеться в сюжеті ТСН.

Торік керівники їх агропідприємства уклали угоду з цукровим заводом на поставку буряка. Свої зобов'язання з постачання цукрового буряка агрофірма перед заводом виконала, але обіцяних 2 млн. гривень так і не отримала.

На сільгосппідприємстві працює переважна частина жителів села. Крім школи і сільради, це - єдиний роботодавець. Вже другий місяць фірмі нічим платити зарплати, а у людей не за що жити і забезпечувати збір врожаю. Тому, щоб знайти гроші на солярку і хоч як то зібрати посіяне, вони змушені вирізати власний племінну худобу.

Раніше, кажуть керівники агропідприємства, їх на заводі годували обіцянками: мовляв, ось-ось розрахуються. Тепер вже і обіцянок шкодують.

"Уже місяць нам не відповідають на телефонні дзвінки. Мотивують, що у них погані справи в бізнесі їх - вибачайте. А ми вибачити не можемо", - скаржиться головний бухгалтер сільгоспфірми Роман Варич.

В Києві селяни пікетували юридичну адресу фірми-співвласниці цукрового заводу. Але порозуміння з чиновниками цього підприємства не знайшли. Отже, переадресували свої прохання до влади. Але обіцяли в разі невиконання повернутися разом зі всім інвентарем - вилами, лопатами і т.п. Можливо, щоб перекрити якусь з доріг.

