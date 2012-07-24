Чому на Олімпіаду не взяли вінницьких стрільців

На жаль, провідні аси кульової стрільби Вінниччини не потрапили на Олімпіаду-2012, хоча мали на це непогані перспективи. Чому це трапилося, розповідає вінничанин Віктор Щерба – старший тренер жіночої збірної України зі стрільби з гвинтівки, директор обласної спеціалізованої ДЮСШ.

– На останньому етапі відбору учасниці Олімпійських ігор у Пекіні Дар’я Шарипова (Черкаси) і Дар’я Тихова (Херсон) показали кращі результати, ніж моя дочка Олеся Щерба. Наприклад, на етапі Кубку світу пані Шарипова вибила 399 очок з 400 можливих. Тому саме вони представлятимуть Україну у стрільбі з гвинтівки. У цьому виді програми від нашої країни виступатимуть лише двоє жінок.

Головною суперницею у боротьбі за олімпійську ліцензію в стрільбі з пістолета у вінничанки Інни Клименко була олімпійська чемпіонка Олена Костевич (Чернігів), яка вийшла переможницею з цієї дуелі.

За словами Віктора Щерби, результати наших провідних вихованців поступово зростають. Чотири роки тому лише одна Інна Крячко (нині носить прізвище Клименко – авт.) була єдиним кандидатом на участь в Олімпіаді-2008, але реальної боротьби за ліцензію не вела.

Зараз кандидатами на участь в нинішніх Іграх були дві наші спортсменки, причому вони були дуже близькими до здобуття олімпійської ліцензії.

– До речі, до олімпійської збірної України не увійшло й кілька дуже іменитих спортсменів. Наприклад, це олімпійський чемпіон у стрільбі з пістолета Олександр Петрів (Львів) і срібний призер Олімпіади Олександр Сухоруков (Донецьк). І не лише через погіршення результатів. Справа у тому, що українські стрільці здобули 11 командних ліцензій на минулу Олімпіаду, а на цю – лише 8, – додає Віктор Щерба.