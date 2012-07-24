Область зібрала дві третини ранніх зернових

У Вінницькій області зібрано 74% площ ранніх зернових, які підлягають до збирання.

Про це проінформував голова облдержадміністрації Микола Джига під час проведення апаратної наради, яка відбулась 23 липня.

Микола Джига також відзначив, що намолочено – 1363 тис. тонн, при середній урожайності 34,2 ц/га. (На відповідну дату минулого року середня урожайність становила 39,4 ц/га)

Завершено збирання озимого ячменю. Його зібрано на 44,4 тис. га площ. Намолочено 147,5 тис. тонн, при середній урожайності – 33,2 ц/га, що на 5,5 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Завершено збирання гороху. Його зібрано на 6,2 тис. га, намолочено 16,5 тис. тонн, при урожайності 26,6 ц/га, що на 5,8 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Озиму пшеницю з 347,7 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на площі 255,2 тис. га ( 73,4 %). Намолочено 946,8 тис. тонн при урожайності 37,1 ц/га, що на 5,3 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Найвища урожайність озимої пшениці - в Літинському (50,0 ц/га), Хмільницькому (43,8 ц/га), Козятинському (43,4 ц/га), Оратівському ( 42,3 ц/га), Погребищенському (42,1 ц/га), Вінницькому ( 42,0 ц/га), Іллінецькому (41,9 ц/га) та Калинівському (41,5 ц/га) районах.

Найнижча – в Піщанському районі (24,8 ц/га).

Ярий ячмінь з 112,5 тис. га, що підлягає до збирання зібрано на 83,6 тис. га ( 74,3 % ), намолочено 230,7 тис. тонн, при урожайності 27,6 ц/га, що на 3 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Яру пшеницю з 17,5 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на площі 5,9 тис. га ( 34 %). Намолочено 12,7 тис. тонн при урожайності 21,6 ц/га, що на 8,4 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Озиме жито з 6 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на площі 2,2 тис. га ( 36,7 %). Намолочено 6,2 тис. тонн при урожайності 28,1 ц/га. , що на 0,2 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Овес з 5,4 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на площі 1,1 тис. га ( 20,4 %).

Намолочено 2,6 тис.тонн при урожайності 23,1 ц/га.

Озимий ріпак з 46 тис. га обмолочено – на 44,6 тис. га ( 97 % ), намолочено 103,5 тис. тонн, урожайність 23,2 ц/га, що на 3,5 ц/га вище , ніж на відповідну дату минулого року.

Ярий ріпак з 7,9 тис. га, обмолочено на 2,3 тис. га, намолочено 2,4 тис. тонн, урожайність 10,3 ц/га.

