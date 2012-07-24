Ямполю хочуть дати газу з молдовського боку через Дністер

Влада Вінниччини має намір поновити угоду з Молдовою про будівництво газопроводу високого тиску через Дністер.

Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький під час робочої поїздки до районної Ради повіту Сороки республіки Молдова, - повідомило управлінння у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Будівництво газопроводу Сороки-Ямпіль передбачене проектом транскордонного співробітництва між Україною та Молдовою.

Завдяки цьому газифікованими будуть населені пункти Ямпільського, а також сусідніх районів Вінниччини та кілька молдавських сіл.

Реалізація даного проекту для української сторони передбачає найменшу протяжність відводу, тому є економічно доцільною.

За словами голови районної Ради повіту Сороки, передбачена умовами проекту територія Молдови майже повністю газифікована, і молдавська сторона готова допомогти своїм давнім партнерам-вінничанам.

«Після технічних узгоджень працюватимемо над проектною документацією», – зазначив Володимир Барецький, запевняючи, що це найкращий варіант газифікації Ямпільщини.

Заступник голови облдержадміністрації також додав, що жителям Ямпільського району вкрай необхідний газопровід, адже через значні фінансові затрати на придбання твердого палива, яке тут використовують, 90% закладів культури взагалі не опалюються, підвищується вартість виробленої у районі продукції, а найнижча залісненість та віддаленість від залізниці призводять до здорожчання енергоносіїв.

Загалом будівництво відводу Сороки-Ямпіль передбачає 3 етапи: монтаж трубопроводу протяжністю 13 км , спорудження докерного переходу через Дністер та газорозподільної станції в Ямполі.

Володимир Барецький повідомив, що будівельні роботи планують розпочати вже цього року, але визначених термінів ще немає.

Співпраця Ямпільської РДА та Сороцької РР не обмежується лише питанням газопостачання. З 2004 року діє угода про торговельно-економічне і культурне співробітництво. Вона передбачає втілення таких важливих проектів, як будівництво моста, очисних споруд, залізничного сполучення та автодороги.

Щоб втілити їх у життя, нещодавно сторони провели форум за участі бізнесменів Вінниччини, де підписали кілька важливих угод.

Володимир Барецький вважає, що реалізація спільних проектів дасть змогу прикордонним районам створити нові робочі місця, поліпшити екологічну ситуацію, покращити транспортну інфраструктуру та якість життя громадян.