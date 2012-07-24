Рятувальники просять не лазити у кущах

Рятувальники Вінниччини попереджають, що у зв’язку із сприятливими кліматичними умовами спостерігається ріст чисельності плазунів, а саме змій.

В Україні водяться п’ять видів отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова, гадюка Нікольського, гадюка Ренарда, гадюка носата. Серед неотруйних вирізняють водяного та звичайного вужів, мідянку, леопардового, чотирисмугового, лісового і жовточеревого полозів та безногу ящірку веретільницю.

Що стосується гадюки звичайної, яка водиться на території України, то максимальний її розмір 60-70 сантиметрів, а зазвичай її довжина варіює в межах 30-50 сантиметрів. Забарвлення гадюк є надзвичайно мінливим ¬¬– від світло-сірого і блакитного до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині. Найчастіше “облюбовують” собі під домівку добре прогріті узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками.

Рятувальники нагадують, що потенційно небезпечна для людини гадюка звичайна відносно малорухлива змія, особливо порівняно з полозами. Отрута гадюк є дуже небезпечною і за своїми властивостями та дією прирівнюється до отрути гримучої змії, проте укус гадюки не є смертельним і тільки в надзвичайних випадках може призвести до летального наслідку.

Фахівці це пояснюють, тим, що кількість отрути, яку змія впорскує в жертву, є мізерною, а її продукування – енергозатратним процесом, тому гадюка завжди економить свою смертоносну зброю. І за найменшої нагоди намагається втекти або зачаїтися і перечекати присутність людини. Лише у разі безпосередньої навмисної провокації з боку людини, або якщо людина випадково наступила на цю тварину, вона застосовує останній рубіж оборони – смертоносну отруту.

З метою уникнення можливих укусів гадюки, необхідно бути уважними і обережними. Ідучи в місця, де мешкають плазуни, необхідно надівати відповідний одяг та взуття. Запобігають укусам гадюки високі черевики, грубі шерстяні шкарпетки, щільні, не вузькі штани, заправлені з напуском на взуття. Під час збирання грибів чи ягід краще користуватися палицею достатньої довжини, щоб перевірити зарості.

Якщо в цьому місці знаходиться гадюка, вона або втече, або викриє себе. Не зайвою буде виставлена вперед палка при швидкому русі по стежці.

В гадюк слабкий нюх та слух і поява людини зненацька може завадити їй утекти. Потрібно бути особливо уважним, перш ніж ступати в зарослі ями. Не слід влаштовувати ночівлю поблизу трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору чи печеру, поряд із купами сміття. В теплі літні ночі гадюки активні й можуть приповзти до вогню.

При пересуванні вночі необхідно освітлювати дорогу ліхтариком. Слід щільно закривати вхід у намет, щоб гадюка не могла туди заповзти. Якщо намет не був щільно закритий або при ночівлі без намету, перш ніж скористатися постіллю, потрібно її оглянути, особливо спальний мішок. Слід пам’ятати, що миші приманюють гадюк.

Перша допомога при укусі змії .

Якщо вас таки вкусила гадюка – не панікуйте. Пам’ятайте, людський організм здатен перебороти дію отрути змій, що живуть в Україні – це триватиме кілька днів і супроводжуватиметься гарячкою та пропасницею.



Перш за все треба по виду слідів від зубів змії визначити, чи отруйна вона. Якщо на місці укусу залишаються сліди у вигляді двох серпоподібних смуг, які утворюють напівовал з дрібних крапок, то такий слід на шкірі залишає неотруйна змія. Якщо ж укусила отруйна змія, то в передній частині напівовалу між серпоподібними смугами є дві ранки (сліди від її двох отруйних зубів), з яких зазвичай точиться кров. Токсичність отрути залежить від ряду факторів: фізіологічного стану і віку змії, кліматичних умов її перебування, часу, який минув з моменту пробудження від сплячки. У голодних змій отрути більше, ніж у ситих.



Отрута змії дуже складна за хімічним складом і являє собою комплекс речовин білкової природи, які мають різноманітний механізм дії. Вона ушкоджує еритроцити, порушує звертання крові (знижує або підвищує), збільшує проникнення кліткових мембран, уражає нервову та серцево-судин-ну системи. Оскільки отрута змії вміщує речовини білкової природи, можливий розвиток алергійної реакції аж до анафілактичного шоку.



Якщо укусила отруйна змія, перш за все намагайтесь якнайшвидше протягом 10-15 хвилин відсмоктати з ранки отруту, постійно спльовуючи її. Це дозволяє видалити 30-50 відсотків отрути. Не можна цього робити тому, хто має ранки або інші пошкодження слизової губ або порожнини рота. При неможливості відсмоктування отрути поставте банку на місце укусу. Ранку слід обробляти п’ятивідсотковим спиртовим розчином йоду, одеколоном або спиртом.



Відсмоктавши отруту, обмежте рухомість потерпілого. Якщо змія вкусила у ногу, прибинтуйте цю ногу до другої ноги і, підклавши щонебудь під ноги, злегка підніміть їх. При укусі в руку зафіксуйте її в зігнутому стані. При сильному болю можна вжити 1-2 таблетки ана-льгіну або баралгіну. Щоб прискорити виведення отрути, давайте потерпілому побільше чаю, і, якщо є, лужної мінеральної води.



Часто першу допомогу при укусах змії надають неправильно. Категорично забороняється: накладати джгут на кінцівку вище місця укусу. Цей захід не перешкоджає всмоктуванню і поширенню отрути в організмі, але порушує кровопостачання в кінцівці і сприяє розвитку некрозу (омертвіння) тканин, накопиченню продуктів розпаду в кінцівці та різкому погіршенню стану хворого після зняття джгута. Річ у тім, що отрута поширюється не по кровоносних судинах, а по лімфатичній системі, яка проходить глибоко у тканинах. Джгут же перетискає вени, які йдуть під поверхнею шкіри, тому рідина з сироватки крові переходить у тканини, спричинюючи набряк і перешкоджаючи їх диханню. Це спричиняє також падіння артеріального тиску, запаморочення, непритомність і навіть серцеву недостатність. У такому разі людина може померти не від зміїної отрути, а від накладання джгута і народних методів лікування.



Ні в якому разі не можна також припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами або ж розрізати рану на місці укусу. Всі ці маніпуляції не тільки не корисні, але й шкідливі. Вони призводять до розвитку незагоюваних інфікованих ран, сприяють порушенню обміну речовин у пошкоджених тканинах. Також заборонено приймати алкогольні напої, тому що спиртне фіксує отруту в нервових тканинах.



І насамкінець, пам’ятайте: гадюка не агресивна, і якщо ви її таки побачили, то лише через те, що вона не встигла втекти, тому краще дайте їй можливість відповзти, таким чином уберігши себе від небезпечного укусу.