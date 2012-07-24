У суботу-неділю вінничан накриє хвиля знижок

28-29 липня відзначатимуть День працівника торгівлі. До цієї дати з ініціативи бізнесменів міста Вінниці та за підтримки Департаменту адміністративних послуг Вінницького міськвиконкому у торгівельних мережах міста проведуть дні знижок

- Вже відгукнулись взяти уучасть у акції мережі «Грош», «Гранд», "Фуршет", - говорить директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міськради Серігй Кудлаєнко. – Чекаємо, що до вихідних під‘єнаються інші маркети. Чекаємо не тільки продуктові мережі, але й торгові центри з промисловими товарами.

Дізнатись про товари, що будуть продаватися зі знижками можна буде безпоседердньо у торгових закладах.

Як зазначив Сергій Володимирович, більшість працюючих у торгівлі навіть не знають, що у них є день професійного свята. Тому вже завтра, 25 липня, карщих робітників торгівлі урочисто привітає мерВінниці Володимир Гройсман, а у суботу вінницькі чиновники вийдуть до торговців на базарі і будуть вітати їх просто на робочих місцях.