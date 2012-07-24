В районі вул.Київської почали зносити гаражі

Наразі триває демонтаж приватних автомобільних гаражів по вулицях Рєпіна та Жуковського у Вінниці. Про це радіо "Місто над Бугом" повідомив керівник комунального підприємства "Архітектурно-будівельний сервіс" Анатолій Плахотнюк.

- Частину гаражів власники демонтують самостійно, а ті, що визнані такими, що не мають власника, Державна виконавча служба, - говорить Плахотнюк. - Знесення одного гаража обходиться у 3500 – 4000 гривень. Фінансує роботи наше підприємство.

У Вінниці щороку демонтують близько 100-120 незаконно встановлених гаражів.