Газовщики вішають на вінницькі лічильники червоні мітки

Сьогодні до спожвиачів газу у Вінниці ходять працінвики ПАТ "Вінницягаз". Проводят опломбування усіх лічильників новими спеціальними пломбами. Вони мають вигляд червої наліки з індивідуальним номером.

- Цю процедуру мають пройти усі лічильники, - говорить сайту "Моя Вінниця" керівник прес-служби ПАТ «Вінницягаз» Юрій Сікорський. - Це технічний захід підприємства, організований для попередження крадіжок газу. На якість подачі газу в домівки опломбування не впливає.

Працівники таким чином також перевіряють сплату за газ і достовірність показників на лічильниках. Саме опломбування займає одну хвилину.