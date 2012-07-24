Чим відрізняється сучасна ікона від старовинної покажуть у Вінниці

24 липня о 15.00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкриється виставка сучасної ікони. В експозицію увійдуть роботи сучасних майстрів виконані в різних техніках. Виствка триватиме до 16 серпня.

Сучасна українська ікона поєднує в собі канон церкви та творчість. Шукаючи нові засоби виразності іконописці сучасності прагнуть дотримуватись старовинних технологій, використовують натуральні матеріали, власноруч готують фарби з природних мінералів та пігментів.

Ікона серед християнських культових речей займає головне місце. Далеко не кожний професійний художник може написати ікону. Сучасне сакральне мистецтво - це зовнішнє відображення внутрішнього духовного життя людини. Людина, яка готується до іконопису, повинна бути не лише талановитою, але й добре знати православне богослов’я, щоб безпомилково відтворювати його на полотні. Крім цього, написання ікон потребує священицького благословення.

В іконах втілюється спокій, умиротворення і внутрішня гармонія автора. Ікона спонукає замислюватися, іншими очима дивитися на світ та на себе.