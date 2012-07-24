Дев‘ять з 40-ка машин екстренної допомоги вже у Вінниці

У рамках реалізації пілотної програми у медичній галузі Вінниччини прибули ще дві автівки. Про це повідомляє веб-порал виконавчої влади України "Урядовий портал". Усього Вінниччина отримає 40 машин екстреної медичної допомоги: по одній для кожної центральної районної лікарні і ще три — для міста Вінниці. Нові автомобілі "PEUGEOT Boxer" типу В зараз знаходяться у МВРЕВ УДАІ Вінницької області.

- Зараз процес реєстрації проходять дев’ять автівок, - інформує головний лікар КУ "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Анатолій Пірникоза. - Вони укомплектовані відповідно до стандартів, як національних, так і європейських. Після того, як машини будуть готові вийти на дороги, фірма постачальник проведе навчання щодо користування укомплектованою апаратурою. Поки важко сказати які з районів отримають їх першими.

Останнім траншом до Вінницької області направлено дві машини, до Донецької — шість, до Дніпропетровської — чотири і чотири автомобілі обслуговуватимуть населення у Києві. Урочиста презентація карет пройшла у столиці України 17 липня.

