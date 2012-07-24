Двоє хлопців з Вінниці тиждень йтимуть на катамаранах до Первомайська

Вчора з Вінниці в тижневий похід водами Південного Бугу до міста Первомайськ Миколаївської області відправились 22-річний Михайло Середа та 24-річний Сергій Непитаєв. Хлопці – майстри спорту з водного туризму - таким чином добираються на змагання по слалому, який за тиждень пройде у Первомайську.

- Ідея виникла три роки,- говорить Михайло. – Ми їхали автобусом на змагання у Первомайськ і я подумав, що наші міста з’єднує Південним Буг, то чому не можна ним добратися?

Хлопці спустили на воду чотиримісний катамаран, на якому здобули перше місце на останніх змаганнях зі слалому. Навантажили його крупами, рисом, гречкою, макаронами.

- Наш шлях матиме кілька етапів, - говорить Сергій Непитаєв. – Вінниця-Тиврів, Тиврів-Печора, Печора-Ладижин, Ладижин-Гайворон та Гайворон-Первомайськ. Матимемо один день відпочинку у Ладижині. І за тиждень плануємо бути вже на змаганнях.

Хлопці пройдуть водою 400 км. Зв'язок з домашніми будуть тримати тільки увечері, коли включатимуть на кілька хвилин телефони.

- Звичайно, хвилююсь за сина, буду молитися за них, - говорить матір Михайла Людмила.

Авантюрний характер хлопців вказує той факт, що напередодні виходу, о 17 годині, вони підіймались на найвищу вершину України Говерлу, а наступного дня вже сплавлялись по Південному Бугу.