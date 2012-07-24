На авіазаводі почали ремонтувати літаки для вінницьких медиків

На вінницькому авіазаводі запорізьке підприємство "Мотор Січ" почало ремонтувати гвинтокрили Мі-2. Один з десяти обладнали для вінницьких медиків Центру медицини катастроф. Коштує такий 400 тис. дол. Його оренда обійдеться не дорожче 4 тис. грн. Палива вистачає на п'ять годин польоту. Ним можна долетіти у будь-який район області.

- Купувати нам його немає сенсу. З обласного бюджету на цей рік виділили 500 тисяч гривень на його оренду. Цей вертоліт дасть змогу рятувати людей не тільки на землі, а й на воді. Він зможе сісти навіть на дорозі, звичайно, де немає проводів та дерев поблизу, — каже губернатор Вінниччини Микола Джига.

Вертоліт обладнаний ношами з ременями, столиком та сидінням для медпрацівника, кисневим обладнанням, апаратом для штучної вентиляції легень, автономним дефибрілятором з кардіомонітором.

Вінницький авіазавод відновив свою дільність минулого року. Він - єдиний в країнах СНГ, який ремонтує малу авіацію — гвинтокрили, літаки АН-2, ЯК-18, Мі-2, К-26. Авіазавод уклав угоди на ремонт малої авіації з представниками Росії та Близького Сходу.Українські фермери, які мають малі літаки також можуть їх відремонтувати на цьому заводі, повідомляє сайт gazeta.ua.

- Зараз у нас у роботі 25 гвинтокрилів. Працює на заводі 230 чоловік. Завод фактично лежав. А його треба поставити на ноги. Тому нам не вистачає молодих фахівців, - додає Джига.

