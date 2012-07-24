Кобила з Липовеччини виграла всеукраїнські змагання у Києві
16:28, 24 липня 2012Вінниця
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4-річна «Гармонія»
22 липня на центральному київському іподромі відбулись всеукраїнські кінні рисисті біги.
Коні долали дистанцію 1600 метрів. Вінниччину представляла 4-річна кобила «Гармонія» породи «російська рисиста».
Її виростили на племзаводі «Україна» с. Костянтинівка Липовецького району.
Вона, на диво багатьом фахівцям, першою подолала дистанцію (за 2, 05 секунди) і стала переможницею всеукраїнських змагань.
Підготував «Гармонію» до змагань головний зоотехнік племзаводу «Україна» Іван Присяжнюк.
До рідного села з Києва він повернувся із золотою медаллю, Кубком і грамотою.
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