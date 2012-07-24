Посла Ізраїлю зацікавив вінницький аеропорт

24 липня Вінницю відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель.

Він зустрівся з головою облдержадміністрації Миколою Джигою, головою обласної ради Сергієм Татусяком і очільником міста над Бугом Володимиром Гройсманом. Очільники регіону щиро подякували владі Ізраїлю за допомогу у створенні сучасного діагностичного центру у місті над Бугом.

Пана Посла зацікавили розповіді про започаткування на Вінниччині санавіації і реформи у медичній сфері. Микола Джига сказав, що, хоча згідно Конституції, медицина в Україні є безкоштовною, на практиці це є нереальним. Реувен Дін Ель погодився з цим твердженням, зауваживши, що в Ізраїлі витрати на медобслуговування закладаються у податок кожного громадянина.

Очільник Вінниччини також закинув Надзвичайному та Повноважному Послу Держави Ізраїль пропозицію допомогти з придбанням обладнання до нового хірургічного корпусу обласної лікарні ім. Пирогова, але зрозумілості у цьому питанні поки що немає. На зустрічі розглядалися можливості співпраці також у галузях тепличного господарства, молочного скотарства тощо.

Чи не найбільшу зацікавленість у сторін викликала можливість повітряного сполучення з Ізраїлем з вінницького аеропорту.

– Ми продовжуємо плідну співпрацю з Вінниччиною, яка триває вже 3–4 роки, – сказав Реувен Дін Ель. – Нас цікавить співпраця у сферах сільського господарства і медицини. Особливу увагу звертаємо на вінницький аеропорт. Але ця тема є непростою (особливо з фінансового боку), і її треба розглядати не раз. Ваш аеропорт нині використовуються неповною мірою, і в наших силах покращити цю ситуацію, причому з користю для обох сторін.

– Ми також вважаємо питання налагодження роботи аеропорту одним з пріоритетних, – сказав Володимир Гройсман. – Плануємо налагодити сполучення між Вінницею і одним з ізраїльських міст. Здається, що це буде Тель-Авів, адже з Києва до цього міста щодня відправляються літаки у цьому напрямку. Але нам потрібен партнер, який володіє власними повітряними суднами і може забезпечення відповідне повітряне сполучення.

Також важливою є тема можливого навчання вінницьких медиків у їхніх ізраїльських колег, які справедливо вважаються одними з найкращих в світі.