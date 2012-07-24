На Вінниччині посилять боротьбу із ВІЛ/СНІДом

На базі Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом відкрито міжрегіональний тренінговий центр. Його урочисте відкриття відвідала голова Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Тетяна Александріна. Центр було створено в рамках виконання програми гранту 10 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, одним з основних реципієнтів якого є ДУ «Український Центр СНІДу МОЗ України».

Діяльність центру сприятиме формуванню якісної системи надання послуг з ВІЛ/СНІДу, підвищенню професійного рівня медичного персоналу, відповідального за лікування, догляд та підтримку людей, які живуть з ВІЛ. Адже сучасний підхід до надання медичної допомоги, і не лише у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, потребує належного навчально-методичного підґрунтя, накопичення нових наукових даних та рекомендацій, проведення навчань та тренінгів із залученням національних та міжнародних фахівців.

Відкриття тренінгового центру стало результатом співпраці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом для виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 рр. (Закон України від 19.02.2009 № 1026-VI) та Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір».