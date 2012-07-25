Вінничан кличуть валятися на газонах

У понеділок на площі перед міською радою почали встановлювати інформаційні таблички. Усміхнені смайлики «запрошують» вінничан скористатися безкоштовним Wi-Fi, «дозволяють» сидіти на газонах та «дякують» за підтримку чистоти.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У перспективі такі новинки можуть з’явитися і в інших паркових зонах та місцях відпочинку городян.

Крім того, написи на табличці зрозумілі для будь-кого – і діти, і дорослі, і навіть іноземці зможуть якщо не прочитати, то здогадатися, про що йде мова: крім написів українською та англійською мовами усміхнений «колобок» своїм зображенням демонструє, що робити можна, а чого варто уникати.

Наразі встановлено чотири види табличок: «Запрошуємо скористатись Wi-Fi!», «На газонах можна сидіти!», «Дякуємо за підтримку чистоти!» та «Просимо не гуляти з собаками». Згодом буде влаштовано таблички «Дякуємо, що ви не палите» Інформаційні смайлики носять рекомендаційний характер, тож розробники дизайну, КП «Інститут розвитку міст», сподіваються, що такі повідомлення спонукатимуть городян бути охайнішими та не смітити на газонах. Адже саме влітку Майдан Незалежності збирає чи не найбільшу кількість молоді, яка, сидячи прямо на траві, може скористатися безкоштовним Інтернетом, почитати книгу під відкритим небом або ж просто погрітися на сонці.

Ідея створення таких табличок з’явилась ще під час святкування цьогорічного Дня Європи. Саме тоді на газонах перед мерією багато вінничан насолоджувалися програмою свята, сидячи на газонах. Проте, дехто і досі не знає, що на зелених зонах можна відпочивати прямо на траві. Саме для того, аби відпочиваючим було комфортно та зручно, на «інфо-смайликах» і розміщено рекомендаційні написи, які допоможуть не лише зберігати газони у чистоті, а й повідомлятимуть, зокрема, приїжджим про те, що тут можна скористатися безкоштовним доступом до Інтернет.

Як повідомив дизайнер інформаційних табличок Андрій Янченко, до остаточного вигляду було декілька варіантів. «Спершу взагалі планувалось створення піктограм із забороною смітити, палити тощо, але згодом дійшли висновку, що ввічливе прохання може бути більш дієвим, - розповідає Андрій Янченко. – Потім виникла ідея зробити таблички у формі виноски, такими ще позначають розмову героїв у коміксах. А смайлики стали продовженням теми наклейок «Спілкуємось ввічливо, працюємо без хабарів», які розміщені у «Прозорому офісі». Крім того, сьогодні молодь дуже активно використовує смайли – у SMS-переписці, у спілкуванні в соціальних мережах тощо, тому я думаю, що молодь сприйматиме такі таблички позитивно».

Самі «інфо-смайлики» розроблені із міцного матеріалу, а написи заламіновано задля того, аби любителі залишати свої «автографи» маркерами не псували виноски написами типу «Тут був Вася». У перспективі такі таблички з’являтимуться також і у парках та алеях міста – там, де для відпочинку збирається найбільше вінничан та гостей обласного центру.