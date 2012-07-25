Чому Королевська змінила свій графік візиту у Вінницю?

Сьогодні, 25 липня до Вінниці приїжджає лідер руху "Україна-Вперед!" Наталая Королевська. Ще вчораповдіомлялось, що вона має провести у Вінниці весь день з 10 ранку до 20 вечора.

Однак тільки що стало відомо, що з невідомих причин Наталя Королевіська прибуде до Вінниці о 16 год і одразу поїде на вул. Тарногродського, 32, де знаходиться ТОВ "АГРАНА ФРУТ Україна".

О 17.00 відбудеться відкриття громадської приймальні партії "Україна-Вперед!", просп. Коцюбинського, 24.

А з 19.15 до 20.00 пройде презентація "Народного списку" та виступ співачки Гайтани на площі при вході до Центрального парку