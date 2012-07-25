Купила у циганки біжутерії на 4000 гривень

У місті Немирові до жительки с. Ковалівка підійшла циганка. Вона попросила пенсіонерку зберегти у себе вдома, на деякий час жменю золотих прикрас. Сказала, що сама їде у Ізраїль, а залишити дома стільки боїться.

В обмін попросила дати їй гроші. Жінка зняла із пенсійної картки 3,5 тис.грн., та іще добавила 500. Вони домовились через тиждень зустрітись і обміняють назад золото на гроші.

Коли через власниця «золотих прикрас» не з’явилася, пенсінерка звернулась до міліції. "Золотом" виявився набір біжутерії, а власницю розшукують правоохоронні органи.