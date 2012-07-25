Вінницькі спортсмени залишлись без стероїдів

У Харкові виявили злочинну групу, яка займалася контрабандою з-за кордону і продажем у Вінниці стероїдів і недозволених медичних препаратів, які використовують спортсмени.

- У злочинну групу входили троє харків'ян, - повідомив начальник управління по боротьбі з корупцією прокуратури Харківської області Олександр Бабіков. - Вони нелегально ввозили такі препарати як «Нандролон» за кордону і поширювали через мережу дилерів в тренажерних залах на території Вінницької, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей і в Криму. Група була добре законспірована, постійно змінювала адреси, мобільні телефони. Склади обладнала спеціальними охоронними пристроями.

Правоохоронці виявили один із таких складів, в якому знаходилося більше 1 тонни незаконних медичних препаратів, вартістю понад 1 млн. дол.

- Ці препарати не сертифіковані на території Україні, їх походження викликає сумнів і вони створюють загрозу здоров'ю людей, - сказав Олександр Бабіков.

Підозрювані затримані, триває слідство повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Довідка:

Анаболічний стероїд "Нандролон" синтезували в 1950 році. Як і інші анаболічні андрогенні стероїди, за структурою він є похідним тестостерону, чоловічого статевого гормону. Має найтриваліший вплив на клітинні рецептори, відповідальні за зростання м'язової маси. Противники сучасної концепції антидопінгової боротьби вважають, що заборона "Нандролона" штовхає спортсменів на вживання інших анаболиков - сумнівного походження. Як "сухий закон": заборонили горілку - стали пити всяку гидоту.