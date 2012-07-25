На "Нашій рябі" знайшли гранату

23 липня о 16.41 до рятувальників міста Ладижин надійшло повідомлення від заступника директора ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «Миронівський хлібопродукт» про те, що поблизу будівництва інкубаторно-птахівничої станції у Ладижині під час проведення земляних робіт було знайдено ручну гранату. Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС в області.

На місце виклику направили оперативну групу, яка підтвердила, що знайдено ручну гранату Ф-1 часів Другої світововї війни. Наступного дня піротехнічною групою ТУ МНС України у Вінницькій області небезпечну знахідку було знищено.

А в Оратівському районі під час обробітку ґрунту поблизу села В.Ростівка було знайдено мінометну міну120 мм часів війни. Знахідку співробітники МНС знешкодили того ж дня.

24 липня у селі Балки Барського району у річці Рів водолазною групою під час обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів, виявлено одну 50 мм мінометну міну часів війни.

Небезпечне місце огороджено та знаходиться під охороною працівників Барського РВ УМВС.