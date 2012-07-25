Купіть побачення в інтернеті, щоб допомогти 13-річній дівчинці
Проводять аукціон побачень
У Вінниці проводиться Благодійний аукціон побачень. Усі виручені кошти будуть направленням на проведення трансплантації кісткового мозку у київському центрі «ОХМАТДИТ» для 13-річної вінничанки Яни Швець. Дівчинці необхідно зібрати 115 тисяч євро.
- Яночка любить займатися арт-терапией, чудово грає на баяні та сспіває,- говорить Наталя Васильєва, органзатор аукціону. - Яна вже закінчила 5 класів музичної школ. У Яни є молодша сестричка Ліза. Батька в родині немає. Мама до хвороби Яни заробляла тим, що продавала пирожки в Крижополі.
Щоб взяти участь у благодійному аукціоні побачень, потрібно надіслати організаторам http://vk.com/topic-41238405_26852233 заявку до 05.09.12: прізвище, ім‘я, вік, телефон, посилання на сторінку ВКонтакті, коротко про себе та фото.
Брати участь у аукціоні можуть тільки повнолітні вінничани.
Стартова ціна побачення 10 грн.
Благодійне побачення ні до чого не зобов’язує.
Уся додаткова інформація на сторінці Яни ВКонтакті http://vk.com/shvec_help