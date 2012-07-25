Вінничани ломонулись за медалями з великого тенісу

У Вінниці з 14 липня по 11 серпня триватиме відкритий міський турнір з великого тенісу «Подільське літо – 2012».

Відповідно до попередніх заявок, він збирає рекордну кількість учасників (від 18 до 72 років) – поки їх 207. Раніше кількість гравців у вінницьких тенісних турнірах не перевищувала півсотні.

– Ми розігруємо медалі у багатьох вікових категоріях та розрядах (одиночні чоловічі та жіночі, парні чоловічі та жіночі, змішані пари), – сказав головний суддя змагань Олександр Солтан. – Саме тому нам і вдалося зібрати таку велику кількість учасників. Окрім аматорів, у турнірі прийматимуть участь неодноразові чемпіони та призери міських і міжнародних тенісних турнірів, представники районів області.

Фінальні ігри у чоловічому одиночному розряді відбудуться 28 липня, з 9.00 до 13.00, на кортах кооперативного інституту (вул. Фрунзе, 63). У якості глядачів запрошують усіх охочих.

Турнір організовує комітет по фізичній культурі і спорту міської ради і обласна федерація тенісу. Ігри проходять не лише на кортах кооперативного інституту, але й тенісного клубу «Бомонд» (вул. Мічуріна, 32-а) та у парку «Дружби народів» (вул. Стахурського).

Довідка/ Записатися на участь у турнірі поки що можна у всіх розрядах, окрім одиночного чоловічого. Звертатися до головного судді змагань Олександра Юрійовича Солтана за телефонами: (097) 578-71-57, (095) 789-93-71.