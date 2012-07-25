Студентів з аграрного «припахають» заробляти на вуз

Студенти Вінницького національного аграрного університету працюватимуть на міні-заводах і міні фабриках.

Про можливість створення на базі навчального закладу таких підприємств говорив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, - пише «Місто».

«Ми з вашим ректором відпрацьовуємо модель, щоб перевести університет на самоокупність, - цитує Присяжнюка видання. – Щоб від держави навчальний заклад залежав тільки у випадку підготовки фахівців із держзамовлення. Університет має повернути землі , які свого часу стратив і навіть придбати додатково землі. А студенти мають брати участь у практичній роботі на міні-виробництвах при університеті. Ми це починання підтримуємо. Думаємо якраз на базі вашого університету зробити пілотний проект у цьому напрямку»