Вінничан вже запрошують за довідками у відкритий "Прозорий офіс"

Департамент праці і соціального захисту населення м. Вінниці повідомляє, що в зв’язку з відкриттям «Прозорого офісу» в приміщенні Правобережної адміністрації з 30 липня 2012 року прийом громадян з питань призначення державних соціальних допомог, субсидій та пільгових категорій громадян, які мешкають у центральному районі м. Вінниці та мікрорайонах «Слов’янка», «Пятничани», «Корея», «Корея-1», «Підлісний», «Сабарів», «Центральний», «Пирогово» відділ соціального захисту населення міської ради №1 Центр буде здійснювати по вул. Космонавтів, 30, 2-й поверх.

В приміщеннях по вул. І.Бевза, 36 та по вул. Соборна, 50 прийом громадян буде припинено з 30.07.2012 року. Телефони для довідок: 35-00-74; 35-40-52; 50-82-84.