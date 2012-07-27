Чоловікові болгаркою мало не відрізало голову

32-річний Олександр Скулькевич із райцентру Липовець Вінницької області ледь не загинув від болгарки. Із напарником Ярославом Кондратюком розбирали веранду в селі Скала Оратівського району. Диск болгарки розірвався, великий осколок прорізав чоловікові шию.

— У секунді все сталося. В очах потемніло, ноги підкосилися. Тільки зажав руками шию, зігнувся і впав, — згадує Олександр Андрійович. Займається євроремонтами, їздить на заробітки в Київ, Москву, Санкт-Петербург. — На веранді треба було жесть обрізати, бо її під шифер завели. Ми болгарку захватили, а дисків не взяли. Хазяйка Леся Ковтун знайшла нам більший за розміром і якийсь давній диск. Чув, що вильнуло раз-другий. І тут — бац! Хто займається ремонтами, знає, як незручно з болгаркою працювати. Не підлізеш, куди треба, бо той кожух усе закриває. І диски тільки по розміру можна ставити.

Якраз у той день у селі Скала була бригада лікарів з Оратівської лікарні на профілактичний огляд місцевих, повідомляє сайт gazeta.ua.

— У нас із медиків є тільки я та акушерка, — пояснює завідувач фельдшерсько-акушерського пункту В'ячеслав Серединський. — Село невелике, чоловік 700 живе. Коли 10-річний син Лесі Ковтун прибіг із криком: "Там дядько горло перерізав!", думали не встигнемо. Але він тільки вєни порізав і трохи сонну артерію зачепив. Бо якщо повністю перерізати — є 30 секунд, щоб людину спасти.

Кілька разів торкається шиї тильною стороною долоні.

— Наче заніміло тут, нічого ще не відчуваю. Кажуть, після операції таке бува. Накололи багато. Із самого початку старався бути при свідомості. І в "швидкій" торкав врача, щоб давав мені нашатиря, як розумів, що "пливу". Хазяйка казала, один раз був посинів і очі закатив. Тоді я бачив білий-білий коридор, який кудись далеко вів. Вона перелякалася, кричала. Але шию обома руками мені обхопила і пережимала пальцями. Моя жовта футболка була червоною від крові. Рана була глибокою. Лікар Василь Сулима долоню зміг туди запхати, коли чистив рану, — показує великим і вказівним пальцями розмір порізу. — Потім сосуди зашивали. Операція йде, а я додому прошуся. Лікар пожартував, що завтра випише.

Олександр Скулькевич має сина 16-річного Дениса та доньку 7-річну Анастасію.

— Одружився після школи. Люблю свою сім'ю, — розповідає. — Після цього випадку ще більше почав цінувати рідних. Виявляється, в один момент можна все втратити.

