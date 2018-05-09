День перемоги: російські зірки зібралися до окупованого Донбасу (фото)

Віка Циганова похвалилася фото з окупованого Донецька.

Російські артисти Олег Газманов, Олександр Маршал, Вікторія Циганова, екс-лідер рок-гурту "Агата Крісті" Вадим Самойлов та інші зірки виступлять на окупованому Донбасі.

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Так, 10 травня в окупованому Луганську відбудеться концерт, присвячений Дню перемоги, передає "Апостроф".

А на наступний день, 11 травня, "привітати" жителів окупованого Донецька з так званим "Днем республіки", приїдуть російські виконавці Олексій Гоман, Олег Газманов і гурт"Фабрика".

Зазначається, що Віка Циганова в орденах і медалях похвалилася в мережі фото з окупованого Донецька.

Як повідомляв УНІАН, раніше російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка неодноразово відвідувала окупований Донбас, знову виступила в Донецьку з концертом.