Сьогодні режим тиші зберігався на Луганському та Донецькому напрямках - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Протягом поточної доби, з сьомої ранку і до 18 годин вечора противник продовжував збройні провокації проти українських військ на окремих напрямках. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

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Відзначається, що режим тиші зберігався сьогодні на Луганському та Донецькому напрямку.

"На Маріупольському напрямку ворог виявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї та гранатометів вів вогонь по наших позиціях поблизу Кам'янки і Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди з 122-мм артилерійських знарядь у бік Гнутового. Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію. В ході бойових дій сьогодні втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні штабу.