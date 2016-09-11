Українська сторона СЦКК заявляє про загострення ситуації на Донбасі

Про він повідомив у коментарі, розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу на те, що після прийняття рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську 26 серпня поточного року про безстрокове припинення вогню, режим «тиші» почав діяти з 00.00 години 31 серпня.

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Упродовж перших двох діб обстановка по всій лінії розмежування сторін стала контрольованою, кількість обстрілів значно зменшилася, а використання забороненого Мінськими угодами озброєння припинилося. Окремі порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО були поодинокими і мали провокативний характер.

«Однак, вже починаючи з 2 вересня НЗФ ОРДО та ОРЛО розпочали знову використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння – зафіксовано 1 розрив 120-мм міни. А вже 5 серпня НЗФ ОРДО та ОРЛО випустили по територіях підконтрольних уряду України 37 мін калібром 120-мм і 52 міни калібром 82-мм», - йдеться у повідормленні.

Загалом у першій декаді вересня зафіксовано 214 обстрілів по позиціях Збройних Сил України, населених пунктах та важливих об’єктах інфраструктури Донбасу, здійснених з територій, підконтрольних ОРДО та ОРЛО. 30 з них – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. При цьому бойовики випустили у бік позицій сил АТО 410 боєприпасів.

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За словами Кременецького, незважаючи на те, що обстановка залишається в цілому контрольованою, спостерігається стійка тенденція до її ескалації.

Особливе занепокоєння української сторони СЦКК викликав факт, який стався 11 вересня, коли НЗФ ОРДО, вперше з початку введення режиму повного припинення вогню, використали 122-мм артилерійські системи і обстріляли позиції ЗС України на Маріупольскому напрямку. Тут зафіксовано 12 розривів артилерійських снарядів.

Крім цього, упродовж дня спостерігачами СЦКК зафіксовано застосування 120-мм та 82-мм мінометів (78 та 14 розривів мін відповідно).

«Слід зазначити, що більшість обстрілів носять неприцільний та провокативний характер з метою викликати вогонь у відповідь з боку ЗС України та виявлення системи оборони», - наголосив керівник української сторони СЦКК .

Він підкреслив, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей, а вогонь у відповідь відкривають лише в разі загрози життю військовослужбовців, мирних громадян та руйнування важливих об’єктів інфраструктури регіону.

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Також українська сторона СЦКК зауважує, що ворог суттєво активізував використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, у першій декаді вересня зафіксовано більше 30 прольотів БПЛА. А 9 вересня зафіксовано рекордну кількість ворожих БПЛА – 12 випадків.

«Також активно працювали й ворожі снайпери. Більше 18 разів вони відкривали вогонь по позиціях ЗС України», - йдеться в коментарі.

Обстріли з боку ОРДО та ОРЛО не дозволяють продовжувати ремонтно-відновлювальні роботи у населених пунктах вздовж лінії розмежування.

Зазначені факти обстрілів українська сторона СЦКК розцінює як грубі порушення домовленостей щодо введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін і в черговий раз звернулася до російської сторони СЦКК за поясненнями та з вимогою використати свій «традиційний вплив» на керівництво ОРДО та ОРЛО з метою неухильного дотримання ними Мінських домовленостей та припинення ведення вогню.

«Українська сторона, у свою чергу, гарантує неухильне виконання досягнутих домовленостей щодо припинення вогню, в разі їх дотримання з боку ОРДО та ОРЛО», - додав керівник українськоъ сторони СЦКК.